Costantino della Gherardesca, partecipo a Ballando

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Costantino della Gherardesca ha affidato ai suoi social la comunicazione ufficiale della sua partecipazione alla prossima edizione di "Ballando con le Stelle" il programma di Milly Carlucci in onda a partire dal 28 marzo in prima serata il sabato su Rai1, confermando così alcune indiscrezioni uscite negli ultimi giorni.

Lo showman - in onda in questi giorni con il suo storico programma Pechino Express su Rai2 e dal 13 marzo su Amazon Prime in Celebrity Hunted - in un video ha dichiarato di essere al sesto giorno di quarantena, non perché malato, ma perché per partecipare a Ballando ha dovuto trasferirsi a Roma da Milano, dove risiede abitualmente, e sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni prima di entrare negli studi Rai.

