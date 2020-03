A Milano strade deserte e mercati affollati

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Strade quasi deserte, folla fra le bancarelle. E' il paradosso che si vive a Milano, dove molti ambulanti non hanno rinunciato all'appuntamento settimanale con i mercati rionali, che sono ancora permessi, creando però assembramenti che invece sarebbero vietati dal decreto per il contenimento del coronavirus.

Sono scene raccontate da foto e immagini rimbalzate sui social, che hanno sollevato non poche proteste. "Che senso ha chiudere questo e quello, scuole, bar, ristoranti, cinema, musei, limitare pure gli spostamenti infracomunali (se non per lavoro, spesa ed emergenze di salute) e poi... far finta di nulla coi mercati rionali?", ha notato un residente del Municipio 9 commentando immagini del mercato di questa mattina in via Massara De Capitani, in zona Bovisa, e osservazioni simili si possono leggere su vari gruppi Facebook accanto alle immagine di altri mercati, ad esempio quello di viale Cermenate, nella zona sud di Milano. (ANSA).