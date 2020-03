"Grazie per tutto", il disegno di un bimbo ad un varco della zona rossa

Un riconoscimento inaspettato, ma davvero gradito, quello ricevuto dai carabinieri ad un varco della cosiddetta zona rossa, a Somaglia, in provincia di Lodi, dove un bambino ha consegnato loro un disegno di ringraziamento.

E' accaduto lunedì quando il piccolo, di nome Luca, che fa la prima elementare in quella zona, accompagnato dalla nonna, si è recato a piedi a uno dei posti di blocco, con un disegnino fatto da lui, dove si vede una macchina dei carabinieri e un militare con tanto di bandoliera e strisce rosse sui pantaloni in compagnia del ragazzino e la frase "grazie per tutto". I carabinieri sul posto, appartenenti al 'Compagnia di intervento operativo Lazio', una unità operativa giunta di supporto per le attività di controllo relative al coronavirus, hanno ringraziato, commossi.