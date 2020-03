Tornati 7 italiani bloccati in India

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - "I sette risultati negativi al test del coronavirus sono già rientrati ieri a casa con un volo da Delhi che ha fatto scalo ad Abu Dhabi". Lo ha detto all'ANSA Stefano Taravella, uno dei 14 turisti italiani di una comitiva di 23 bloccati in India perché positivi al coronavirus. "Questo virus va alla cieca - ha aggiunto -, perché ha separato le coppie. Mia moglie, per esempio, è negativa ed è rientrata" assieme ad un'altra moglie ed un marito di persone che sono ancora in India. "Siamo tutti over 60", ha concluso Taravella. L'Ambasciata, secondo quanto si apprende, si è attivata immediatamente sin dalle prime ore per assicurare pronta assistenza ai connazionali, lavorando in stretto raccordo con l'Unità di Crisi della Farnesina e con le autorità locali.

Compatibilmente con i protocolli sanitari locali, sono state assicurate misure eccezionali.