Coronavirus, Ghemon rinvia l'uscita del nuovo disco

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Un disco rinviato per Coronavirus: è 'Scritto nelle stelle' di Ghemon la cui uscita era prevista per il 20 marzo e che invece uscirà il 24 aprile per Carosello Records/Artist First.

"In questo disco - racconta Ghemon sui social - ho messo circa un anno e mezzo di lavoro, il mio cuore, i miei pensieri e le mie risorse; il mese di marzo ci avrebbe condotto all'uscita dell'album con una cornice di lancio eccezionale". "In questo preciso momento, peró - nota l'artista - è molto difficile fare le cose nell'ordine in cui le avevamo progettate per mesi. E allora faremo tutto ad aprile. Più di prima, meglio di prima.

Noi tutti ce lo meritiamo".

Per quanto riguarda i concerti, confermati ad aprile, "saranno l'occasione per farvi ascoltare il mio disco IN ANTEPRIMA, come fossimo nel soggiorno di casa mia a festeggiare insieme.

Guardiamo con fiducia ad aprile e se ci sarà anche una sola data da ricollocare, ci impegneremo a farlo".

Alla domanda "Ci brucia?" Ghemon risponde sinceramente che "Si, ma il disco è vicino ed è una bomba. Alle difficoltà ho sempre risposto lottando, le limitazioni mi hanno sempre suggerito soluzioni creative.

Nelle prossime settimane, farò di tutto per rendere questa attesa una figata".

"Il mio pensiero - conclude l'artista - ora va a chi affronta questa emergenza in prima linea, sul campo: medici, infermieri, famiglie e istituzioni; a tutti quelli che lavorano ogni giorno e ne stanno subendo direttamente o indirettamente gli effetti. E in più a tutti i lavoratori del campo della Cultura e dello Spettacolo, di cui io sono parte".