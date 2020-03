Polmoniti durano tanto, 2-3 settimane

(ANSA) - BERGAMO, 3 MAR - "Le terapie intensive si intasano perchè quella provocata dal Covid-19 è una polmonite che dura due o tre settimane e non sette giorni come quella batterica".

Ne parla Renata Colombi, medico di emergenza che in questi giorni opera nella 'shock room' del pronto soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E dove oggi l'arrivo di pazienti giornaliero si è mantenuto sugli stessi livelli dei giorni passati: nel primo pomeriggio i casi sospetti erano una quarantina, "dal mio osservatorio e in base alla quantità di persone che arriva sembra che i numeri dei contagi non siano in calo".

Da questa mattina anche il laboratorio dell'ospedale bergamasco può lavorare sull'analisi dei tamponi e quindi avere il risultato in 24 ore anzichè in 5-6 giorni. Ma in realtà in pronto soccorso i medici fanno la diagnosi subito e senza bisogno dell'esito del tampone.