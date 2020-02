Coronavirus: la Scala chiusa fa gli auguri video a Rossini

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - In tempo di Coronavirus, con il teatro chiuso la Scala sdrammatizza e regala una performance per il compleanno di Gioachino Rossini.

Il teatro ha infatti postato un video in cui a cantare 'Tanti auguri a te' è parte del cast del Turco in Italia, di cui sono state sospese le repliche.

Dalla platea illuminata come quando c'è il pubblico, con il direttore Diego Fasolis a dirigere dalla buca (anche se seduto accanto al pianista e indossando abiti casual), i cantanti fanno gli auguri al compositore con tanto di acuti ed assoli. (ANSA).