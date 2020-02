Spesa online 'protetta' in aree rosse

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La spesa arriva a casa, per chi deve restare in quarantena, in modo sicuro e protetto sia per gli abitanti dei Comuni della zona rossa che per gli autisti di Esselunga che, in accordo con la Prefettura di Lodi, ha riattivato il servizio senza costi di consegna. Già nelle prime ore del servizio sono arrivati più di 500 ordini, dalla frutta e verdura fresca alla carne, dalla gastronomia ai surgelati e sono in linea con le normali spese online.

E' stata allestita una logistica completamente distaccata e autonoma in modo da garantire che non ci sia nessuna commistione con i negozi Esselunga e i centri di preparazione delle spese online. I furgoni sono usati esclusivamente per quella consegne e sostano in un sito apposito: ogni giorno - spiegano dal gruppo - sono sottoposti a sanificazione così come tutte le dotazioni necessarie alla consegna. E gli autisti, dedicati, hanno ricevuto una adeguata formazione sui corretti comportamenti e dispositivi di protezione individuale da usare.