Conte, atmosfera S.Siro sembrava quella allenamento

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - ''A me era già capitato con la Nazionale. L'atmosfera è sicuramente strana, non è semplice. Le sensazioni sembrano quelle dell'allenamento del giovedì. Ma faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo subito gol ma poi rimesso subito le cose in chiaro'': il tecnico dell'Inter Antonio Conte racconta l'atmosfera del Meazza durante la partita a porte chiuse contro il Ludogorets. ''Prendiamo cose positive da questo doppio impegno. Cambi moduli? C'è bisogno di lavorare, di avere tempo. Il rinvio con la Sampdoria ci ha dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo e abbiamo provato''.

