Milano, vento abbatte albero in strada

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Un grosso albero si è abbattuto a Milano, lungo corso Sempione, a causa del forte vento registrato in città in queste ore. Il tronco si è schiantato attorno alle 12.30 all'altezza del civico 100, in un momento in cui la strada era libera. Nessuno è rimasto ferito, ma un'auto in sosta ha riportato alcuni danni. Per due ore 9 vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la strada che è stata chiusa al traffico per precauzione.