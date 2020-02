Calcio: Conte, Juve? Pensiamo a Ludogorets

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - "La sfida con la Juve? Pensiamo alla partita di domani, sarebbe sbagliato pensare alla prossime perché significherebbe non essere concentrati. La più importante è quella di domani perché ci permette di andare avanti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara con il Ludogorets. "Mi auguro che l'impegno non sia sottovalutato, ho ragazzi intelligenti che sanno che la cosa primaria domani è la qualificazione agli ottavi".

"Ci mancherà ovviamente il pubblico, il calcio è spettacolo e senza i tifosi lì non sarà la stessa cosa", ha aggiunto Borja Valero. "Pero è un momento in cui si deve fare così quindi dobbiamo affrontare le gare che giocheremo a porte chiuse nel miglior modo possibile. Saremmo dei bambini se la prendessimo sottogamba domani, non dobbiamo sottovalutare o prendere banalmente questa partita". (ANSA).