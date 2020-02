Coldiretti, lasciar circolare contadini

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Ci sono stati diversi casi di mungitori che sono stati bloccati ai posti di controllo e fatti allontanare, sebbene si siano presentati con i documenti che attestano il loro lavoro in aziende zootecniche della zona rossa. Il personale Coldiretti si è attivato e sta stilando un elenco delle imprese zootecniche e dei nominativi dei lavoratori operanti nelle stalle, da comunicare alla Prefettura per poter risolvere quanto prima la situazione". Lo afferma Coldiretti in una nota in cui sottolinea la gravità della situazione dell'agricoltura e dell'allevamento nel Nord Italia. "Nella fascia di quarantena - spiega la Coldiretti - vivono oltre centomila fra mucche e maiali e la limitazione della circolazione di merci e persone nonché le misure di prevenzione impediscono una adeguata assistenza nelle stalle mentre nei campi pesano i vincoli agli spostamenti degli operai trattoristi dalle proprie abitazioni al posto di lavoro, in vista delle semine".