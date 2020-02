Lombardia,attenzione a falsi addetti Ats

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Falsi addetti delle Ats si stanno presentando nelle case millantando di eseguire tamponi con l'obiettivo di derubare le vittime. L'appello che rivolgiamo a tutta la popolazione è quello di non aprire le porte, ma di avvertire subito le Forze dell'Ordine". E' il messaggio alla cittadinanza dell'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, dopo gli episodi segnalati in alcuni comuni del milanese e della bergamasca. "Speculare su quanto sta accadendo oggi è da sciacalli - afferma De Corato - per questo auspico che si possa far luce su queste truffe e auguro il massimo della pena ai delinquenti".