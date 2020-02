Coronavirus: Ciocca, Ue stanzi risorse

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "È ormai evidente che la Cina ha comunicato con criminale ritardo l'emergenza legata al Coronavirus e che l'Europa per ragioni economico-diplomatiche non abbia fatto nessun tipo di pressione per ottenere maggiori informazioni esponendo i cittadini europei ai rischi di quella che ormai potrebbe trasformarsi in una pandemia". Lo afferma l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca chiedendo alla Ue risorse per l'emergenza sanitaria e i danni economici. "Il rischio reale è certamente per la vita delle persone, ma c'è anche il pericolo concreto che interi paesi, come già sta accadendo per ora in alcune zone della Lombardia, vengano isolati e che le aziende, il tessuto produttivo della regione, vengano bloccate", sottolinea. "Chiedo - conclude Ciocca - che nel nuovo Quadro finanziario pluriennale si metta mano subito al budget investendo risorse per tutelare davvero la salute degli europei magari sottraendole a voci di spesa come l'accoglienza o come il sostegno a Paesi quali la Turchia".