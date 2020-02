Conte, Lazio? Sconfitta che brucia solo per risultato

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - ''Quella contro la Lazio è una sconfitta che brucia ma per il risultato finale e non per la prestazione che è stata buonissima contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Ludogorets in Europa League. ''I nostri due gol sono stati regali. Si riparte con le nostre convinzioni - spiega - la voglia di fare e di lavorare. Abbiamo un impegno in una competizione europea e dobbiamo rispettarla nel migliore modo possibile''. (ANSA).