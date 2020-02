Perquisizioni Polizia in via Gola Milano

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Gli agenti della Polizia di Stato stanno eseguendo perquisizioni in via Gola, una delle zone più problematiche di Milano per la presenza di spaccio di droga e di numerose case occupate. Sul posto agenti della Squadra mobile, del Commissariato Porta Ticinese, della Polizia scientifica e del Reparto mobile.