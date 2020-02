Champions: Percassi, gara più importante in storia Atalanta

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "Contro il Valencia sarà la partita più importante della storia dell'Atalanta". Antonio Percassi definisce così gli ottavi di finali di Champions League di domani sera. "Non mi sembra vero - spiega il presidente dell'Atalanta a Sky -, siamo emozionati ma pronti a crescere.

Quando facevo il calciatore non ho mai pensato di giocare una partita del genere, è un sogno e faccio un grande in bocca al lupo ai miei ragazzi, ai nostri giocatori perché è un'emozione che si porteranno dietro tutta la vita". (ANSA).