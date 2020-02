Rave illegale a Milano, 31 denunciati

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - La Digos di Milano ha denunciato 31 persone per un rave illegale organizzato sabato notte in una struttura abbandonata nella periferia ovest di Milano. Gli investigatori sono intervenuti alle 8 di domenica mattina (l'evento era iniziato alle 22 della sera prima) nel seminterrato di una ditta di prodotti chimici ormai chiusa da tempo. Oltre alla denuncia per invasione di terreni ed edifici, sono stati sequestrati a carico di ignoti 17 pasticche di ecstasy e 15 francobolli con acido.