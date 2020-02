Elezioni Inpgi, 16 eletti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Sono sedici i giornalisti eletti in Lombardia per l'Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) le cui elezioni si sono concluse ieri. Tra gli 'attivi' sono stati eletti Marina Macelloni, con 636 voti, Domenico Affinito con 631, Guido Besana con 626, Claudio Scarinzi con 599, Andrea Cremonesi con 574, Gabriella Piroli con 559, Daniela Dirceo con 553, Antonello Capone con 550, Daniela Stigliano con 416, Andrea Montanari con 381, Davide Bertani con 361 e Nicola Borzi con 318. Hanno votato 7816 persone.

Gli eletti nel segmento dei 'pensionati' sono stati Marina Cosi con 974 voti e Massimo Alberizzi con 875. Per il 'Collegio sindacale della gestione principale' è stato eletto Enrico Castelli con 3624 voti. Nessuno, in Lombardia, è stato eletto per il 'Comitato amministratore della Gestione separata'. Mentre per il Collegio sindacale della Gestione separata è stata eletta Olimpia De Casa con 1918 voti.