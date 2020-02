Nel Gp Encat si conferma Ursa Caf

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - All’Ippodromo Snai La Maura di Milano domenica con in evidenza il Gran Premio Encat che ha raccolto circa 1500 persone tra il bordo pista e la tribuna. Una prova, quella di Gruppo 2 sui 2250 metri che, pur con l’assenza di Zacon Gio, ha mantenuto pienamente le attese di spettacolo e incertezza promesse alla vigilia.

Non era difficile prevedere che sarebbe stata un’edizione al femminile, vista la netta prevalenza delle quote rosa anche in sede di pronostico, e difatti e’ stata proprio l’ottima Ursa Caf a spuntarla. La cavalla allenata da Antonio Esposito e Osvaldo Tommaselli e' una protagonista di vertice tra i migliori anziani attualmente in circolazione, in particolare sul doppio km, distanza che gradisce particolarmente.