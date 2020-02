Inter: Sensi ancora ko, assente contro la Lazio

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Un altro infortunio per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter ha rimediato un'infrazione allo scafoide del piede sinistro dopo una botta subita nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Sensi, che ha svolto gli esami strumentali oggi, non sarà a disposizione per lo scontro scudetto contro la Lazio di domenica e sarà rivalutato la prossima settimana. (ANSA).