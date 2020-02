Grimoldi (Lega): solidarietà a Sala

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il deputato della Lega Paolo Grimoldi esprime "solidarietà e vicinanza al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per i murales con insulti e odio nei suoi confronti apparsi oggi nel quartiere Corvetto".

"Noi della Lega siamo sempre contro ogni forma di violenza verbale e fisica. Peccato che Sala, la sua giunta e i partiti che la sostengono non siano mai altrettanto solidali quando odio, minacce, insulti e a volte anche botte o attentati colpiscono la Lega, le sue sedi, i suoi militanti o il segretario Matteo Salvini" dichiara in una nota Grimoldi, tra i fondatori della Lega Lombarda per Salvini Premier.