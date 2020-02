Cocaina a credito, presi usurai droga

(ANSA) - CREMONA, 14 FEB - Spacciatori violenti, cedevano cocaina a credito per ottenere maggiore guadagno con interessi da usura. E chi non estingueva il suo debito nei tempi stabiliti, veniva minacciato, pestato anche selvaggiamente e sequestrato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona hanno arrestato per concorso in estorsione, rapina, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un operaio 30enne di origini romene e un 26enne cremonese e denunciato un pregiudicato 40enne, disoccupato, che secondo l'accusa avrebbe svolto il ruolo di picchiatore.

Gli indagati, secondo il gip, avevano "una non comune capacità di massimizzare i profitti dell'attività di spaccio, soprattutto nei confronti della clientela più economicamente disagiata, ricorrendo per il recupero dei crediti, all'ausilio della forza intimidatrice". Nel corso delle indagini è stato complessivamente sequestrato oltre un etto di cocaina.