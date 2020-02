Coronavirus: chef contro pregiudizio

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Chef europei e cinesi insieme per combattere il pregiudizio, ieri sera, nel quartiere cinese di Milano. In collaborazione con il quotidiano online 'Italia a Tavola' diretto da Alberto Lupini, Euro-Toques Italia ha organizzato una serata in cui il presidente Enrico Derflingher ha cucinato insieme ai cuochi del ristorante Jubin, uno degli storici locali della Chinatown milanese.

"Lo chef Enrico Derflingher ha cucinato il suo risotto Vittoria, il risotto amatissimo dalla regina Elisabetta - raccontano gli organizzatori - Derflingher è stato l'unico chef italiano che ha lavorato a Buckingham Palace, ai tempi di Lady D. La regina ruppe il protocollo per dire che era il risotto migliore che avesse mai mangiato". "Se cresce il timore per l'emergenza sanitaria del coronavirus che dalla Cina sta coinvolgendo tutto il pianeta - hanno spiegato gli chef riuniti ieri - non per questo ci deve abbandonare a ingiustificabili diffidenze verso la comunità cinese".