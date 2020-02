Arrestato rapinatore di centri estetici

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Un 45enne kosovaro è stato arrestato, a Milano, perché ritenuto l'autore di almeno 6 rapine in centri estetici, in orari in cui erano presenti clienti. Lo ha comunicato la Questura di Milano.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato Garibaldi-Venezia, hanno avuto inizio subito dopo una rapina in via Melchiorre Gioia lo scorso 6 febbraio: il 45enne ha fatto irruzione nel centro estetico nel pieno delle attività e, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e uno scalda collo, ha estratto un coltello a farfalla di grosse dimensioni intimando a tutti di non muoversi e di consegnare il denaro. Le commesse, terrorizzate, sono rimaste ferme mentre l'uomo si è impossessato di tutti i soldi della cassa, dei cellulari delle dipendenti, oltre al denaro di una delle clienti. L'uomo viene ritenuto l'autore di almeno altre 5 rapine avvenute nell'arco del mese di gennaio, sempre in centri estetici.