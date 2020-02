Scontro auto-tram a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Circolazione in tilt, mezzi pubblici bloccati e due feriti lievi sono il bilancio di un incidente, per fortuna dalle conseguenze non gravi, avvenuto questa mattina in via Torino a Milano, a due passi da piazza Duomo. E' accaduto pochi minuti prima delle 8 all'altezza di piazza S.Giorgio: in una collisione tra un tram e un'autovettura sono rimasti feriti lievemente una mamma e il suo bambino, rispettivamente di 43 e 10 anni. Nessuno è invece rimasto contuso a bordo del mezzo pubblico.

Soccorritori del 118 e Polizia locale sono al lavoro, ma inevitabilmente il traffico nella centralissima strada, e per le linee tranviarie coinvolte, è bloccato. Atm ha comunicato deviazioni per le linee tranviarie 2, 3 e 14. Quest'ultimo in particolare, ha accumulato ritardi che hanno suscitato proteste tra i viaggiatori.