Franco Agostino Festival al Piccolo

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Circa 150 studenti di otto istituti scolastici si esibiranno sul palco del Piccolo Teatro Grassi di Milano nell'atto finale del Franco Agostino Teatro Festival, la rassegna internazionale per ragazzi che dal 1999 promuove il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso la valorizzazione del ruolo pedagogico del teatro. Le compagnie studentesche che si esibiranno sul palco della sala di via Rovello (dalle ore 19 con ingresso gratuito) sono le vincitrici della rassegna-concorso andata in scena lo scorso maggio al teatro San Domenico di Crema. I gruppi teatrali sotto i riflettori arrivano da scuole medie e superiori di tutta Italia, con tre regioni rappresentate: Lombardia, Lazio e Toscana.

Accanto a loro ci sarà anche una compagnia dalla Svizzera.

(ANSA).