Protesta avvocati ad Anno giudiziario

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Hanno esposto i cartelli con tre articoli della Costituzione e sono usciti dall'aula magna gli avvocati della camera penale, nel momento in cui ha preso la parola il consigliere del Csm Piercamillo Davigo all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. La silenziosa contestazione arriva dopo l'intervista rilasciata dal magistrato nei giorni a un quotidiano sulla riforma della prescrizione che ha suscitato diverse polemiche tra gli avvocati.

"Abbiamo indicato tre articoli della Costituzione: il 24 che è per il diritto di difesa, il 27 che è la presunzione di non colpevolezza è il 111 che è il giusto processo. Accoglieremo Davigo con questi cartelli", ha detto l'avvocato Giovanni Briola del direttivo della Camera penale. Applausi in aula a Milano per Piercamillo Davigo, membro del Csm e presidente della Seconda sezione penale della Cassazione in questi giorni al centro di un duro scontro con i penalisti per le frasi pronunciate in un'intervista nei confronti degli avvocati relative alla prescrizione.

La protesta degli avvocati penalisti milanesi contro Piercamillo Davigo è una iniziativa "gravemente impropria che vorrebbe negare la presenza stessa e la voce a un interlocutore, persino nella sua veste istituzionale", una forma di "ostracismo preventivo". Lo ha affermato il presidente dell'Anm Luca Poniz nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario milanese.