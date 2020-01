Assalto a portavalori in autostrada A1

Assalto in stile militare a un furgone portavalori, la notte scorsa, lungo l'autostrada A/1 in provincia di Lodi, con barriere di auto bruciate e chiodi sul manto stradale. Il colpo è fallito quando il furgone blindato è riuscito a riparare in un'area di servizio. Sarebbero entrati in azione oltre una decina di malviventi su diverse auto, Secondo quanto trapela dalle indagini della Polizia di Lodi e della Stradale, nessuna delle guardie giurate è rimasta ferita. A far desistere il commando anche la presenza, in zona, di una pattuglia della polizia.



Avrebbe agito con una batteria numerosa, composta da almeno 15 rapinatori su 6 auto, il commando che la scorsa notte, a Melegnano (Milano), hanno tentato un assalto a un portavalori della ditta Battistolli poco dopo il casello di Melegnano. La rapina, però, è finita male, un po' per le circostanze della dinamica, un po' per la professionalità dei vigilantes. E il carico, svariati milioni di euro (meno di una decina, secondo indiscrezioni) è rimasto al sicuro.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo di trasporto, che viaggiava in direzione Sud, verso Bologna, dopo la barriera di Melegnano si è trovato davanti un Tir e un altro furgone appaiati, che gli hanno rallentato la corsa. Nell'urto è esploso uno pneumatico del furgone portavalori, il cui conducente è riuscito a mantenere il controllo della guida, e a infilare la corsia di ingresso all'aerea di servizio di San Zenone al Lambro (Milano). Lì i vigilantes sono scesi notando una pattuglia della Stradale in sosta, a cui si sono rivolti. Fino a quel momento non era chiaro che fosse in atto un tentativo di rapina. La conferma è giunta poco dopo quando si è avuta notizia della 'barriera' di auto in fiamme e di chiodi posta sulla carreggiata dalla banda qualche chilometro più avanti, all'altezza di Lodi Vecchio, per organizzare un'imboscata a cui il mezzo non è mai arrivato. A quel punto i rapinatori hanno capito che il colpo era ormai abortito e sono fuggiti, incendiando le sei auto con cui erano arrivati in una strada statale nei pressi dell'A/