(ANSA) - BRESCIA, 27 GEN - Il cadavere di una donna che non dava più notizie da sabato scorso è stato trovato nel parco pubblico di Bedizzole nel Bresciano. Il cellulare di Francesca Fantoni era stato trovato rotto nella piazza del paese. Sul corpo ci sarebbero dei segni di violenza e per gli inquirenti si indaga con l'ipotesi di omicidio. "Possiamo parlare di omicidio, altro al momento però non possiamo dire". Lo ha detto il sostituto procuratore Marzia Aliatis lasciando il parco.