Auto: Rally Monte-Carlo Historique venerdì parte da Milano

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - A Milano cresce l'attesa per la partenza della 23.ma edizione del 'Rallye Monte-Carlo Historique', il rally storico più famoso del mondo. Il via, fissato il 31 gennaio alle 18 sarà preceduto dal 'Tribute A.C.

Milano', l' appuntamento riservato alle auto prodotte tra il 1955 e il 1979 che hanno gareggiato nella competizione e ai modelli giudicati idonei alla partecipazione.

"Prosegue l'ultracentenaria storia d'amore tra l'automobile ed il territorio milanese e lombardo - afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano -. Da Milano sono partite le più affascinanti avventure motoristiche, mi riferisco in primis ai marchi che hanno scritto pagine memorabili dell'automobilismo". Gli equipaggi si sfideranno per 2500 chilometri affrontando anche condizioni climatiche avverse prima di terminare la gara, mercoledì 5 febbraio, sul lungomare del Principato di Monaco. (ANSA).