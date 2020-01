Handanovic, preoccupati? No ma manca qualità davanti

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Non siamo preoccupati da questo momento perché comunque creiamo occasioni. La squadra è stata meno brillante e ci può stare. Creiamo tanto, ma alla fine manca un po' di qualità in avanti": il capitano dell'Inter Samir Handanovic parla al termine del pari tra Inter e Cagliari, partita non commentata dall'allenatore Antonio Conte che ha lasciato San Siro subito dopo la sfida. "Qualcosa ci manca di sicuro, ma non è solo un problema della difesa. Nel finale magari - spiega a Sky - prendiamo gol per mancanza di concentrazione, ma le partite vanno chiuse prima. Certi errori non vanno fatti, oggi ci abbiamo messo del nostro''. Il quinto pareggio consecutivo nelle ultime sette partite non è dovuto alla pressione di lottare contro la Juventus per il titolo: "L'Inter deve stare sempre lassù e ambire a traguardi importanti". (ANSA).