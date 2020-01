Short track: Europei; argento per Fontana e Valcepina

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Due medaglie per l'Italia dello short track agli Europei di Debrecen, in Ungheria. Una doppietta d'argento arrivata grazie all'olimpionica Arianna Fontana, seconda nei 1500 metri, in 2.35.91, dietro solo all'olandese Suzanne Schulting (2:35.91). Terza piazza per la tedesca Anna Seidel (2:36.31). L'altro argento porta la firma di Martina Valcepina, che in 43.568 ha concluso i 500 sempre alle spalle della Schulting (43.442). Bronzo per la polacca Natalia Malizzewska. (ANSA).