Sci: Goggia migliora, ma salta anche supergigante a Bansko

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Sofia Goggia salterà anche il supergigante in programma domani a Bansko. L'azzurra che, dopo la caduta di ieri nella libera sulla pista bulgara, non ha gareggiato nella discesa bis che ha visto trionfare le compagne di Nazionale per la tripletta tutta italiana, anche domani non sarà presente al cancelletto della gara che chiude il tris di prove in Bulgaria. "Le sue condizioni sono in miglioramento - fa sapere la Fisi - ma lo staff tecnico in accordo con l'atleta ha preferito non schierarla in questa occasione". (ANSA).