Calcio: Conte, mercato? Acquisti solo se vendiamo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - ''Soddisfatto dal mercato? Vi ho sempre detto che se arrivava qualcuno era per sostituire. Se entreranno dei soldi verranno gestiti. Come ho detto prima, ci potenziamo con le idee e se arrivano dei soldi li investiamo. Il direttore è stato chiaro: entrata e uscita. Se ne escono due ne arrivano due, se ne arrivano tre è perché ne sono usciti tre''.

Così l'allenatore dell'Inter Antonio Conte parla del mercato nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Cagliari. ''Lazaro è andato in prestito ed è arrivato Moses. I problemi di Asamoah ci hanno portato a prendere Young. Non dobbiamo perdere di vista la realtà - spiega Conte - arrivano calciatori che non giocavano da un po'. Ashley e Victor ci vorrà un po' di tempo per metterli a posto, ma credo che ci diano una mano''. (ANSA).