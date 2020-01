Pioli: "Milan non bello ma vincente, da migliorare"

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Ho visto un Milan non bellissimo, perché possiamo giocare meglio, ma vincente. Possiamo migliorare, stasera abbiamo dimostrare di saper soffrire.

Dobbiamo continuare e migliorare, la determinazione è quella giusta, ma a livello tattico dobbiamo lavorare ancora tanto e pensare alla prossima partita". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato a Sky Sport la vittoria di Brescia.

"Stiamo guarendo, siamo una squadra completamente diversa da come era partita, abbiamo cambiato l'atteggiamento, sappiamo fare la partita e soffrire - aggiunge -. Stasera abbiamo capito una volta di più quanto sia difficile questo campionato.

Stasera, dal punto di vista tecnico, abbiamo sbagliato troppe uscite".

"Ibra? E' un valore aggiunto - conclude -: per qualità, spessore e personalità, ma è stata brava anche la squadra a lavorare e a reagire dopo Bergamo. Lui ci ha aiutati. Paqueta' mi ha detto che non era sereno, io ho preferito non convocarlo".

