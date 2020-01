Inter: ufficiale, Lazaro al Newcastle

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - È ufficiale: l'Inter cede Valentino Lazaro al Newcastle. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota: "Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo". Prestito da 2 milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 23 milioni. Lazaro ha svolto oggi le visite mediche e ha posato con la nuova maglia del Newcastle.

Una nuova avventura per il giocatore arrivato all'Inter nell'estate dell'anno scorso. (ANSA).