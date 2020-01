Atalanta: Masiello ai saluti, domani ultimo allenamento

Andrea Masiello non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per l'anticipo del sabato sera che l'Atalanta giocherà in casa del Torino. Il difensore, in procinto di trasferirsi al Genoa (fino al 2023) a titolo definitivo per 2,5 milioni, sosterrà domattina l'ultimo allenamento personale dopo aver effettuato la rifinitura odierna con gli ormai ex compagni. (ANSA).