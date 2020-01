Virus Cina, Lombardia attiva piano

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Il sistema di prevenzione e di sicurezza sanitaria è stato attivato ed è pronto ad intervenire.

In Lombardia e in Italia però non c'è nessun allarme e non è stato segnalato alcun caso di contagio da coronavirus". Lo dichiara l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, illustrando il piano d'azione messo in atto in applicazione delle indicazioni internazionali di salute pubblica.

"Siamo in stretto e costante raccordo con il ministero della Salute - spiega Gallera - per le azioni da attivare a cura delle Regioni. Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia un incontro fra i rappresentanti dell'Unità Operativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare e i responsabili delle Unità di Malattie Infettive delle Asst, i responsabili della rete di Sorveglianza delle Malattie Infettive di Ats. Sono stati condivisi con tutti gli operatori sanitari i criteri per l'individuazione di casi sospetti".