Pugni in faccia a passanti, arrestato

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia per una serie di aggressioni avvenute a Milano nei confronti di passanti, colpiti gratuitamente con un pugno al volto. Vito Tubito, un senzatetto nato in Svizzera e da sempre residente in Italia, era l'incubo dei residenti della zona Maggiolina e Greco, dove da almeno 7 anni si aggirava aggredendo sconosciuti. Solo nel mese di gennaio ha ferito un uomo e due donne, tutti avvicinati iniziando a offenderli. Il caso più grave è avvenuto il 18 gennaio scorso, quando una donna di 51 anni è stata colpita in piazza Carbonari con un gancio destro che le ha rotto il naso, provocandole lesioni guaribili in 41 giorni. Tubito è stato individuato grazie alle testimonianze di tanti residenti, che conoscevano bene il suo abbigliamento: un giubbotto marrone lungo fino alle ginocchia.

Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo è stato protagonista di un lungo elenco di episodi violenti a partire dal 2013, tra minacce, lesioni e altre aggressioni a pugni.