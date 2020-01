Pioli, il Milan non ha ancora fatto niente

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Stefano Pioli non si accontenta delle tre vittorie raccolte in una settimana ed evidenzia che il Milan "non ha ancora fatto niente". "Non è il momento di pensare alla classifica - spiega il tecnico rossonero nella conferenza, alla vigilia dell'anticipo contro il Brescia - ma tenere la testa sul manubrio e spingere, migliorando le cose che sono andate meno bene. Siamo felici di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, ma ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere e tanta strada da fare. La cosa importante è che le vittorie sono sempre arrivate attraverso le prestazioni. La classifica resta ancora appesa a Milanello e lo sarà fino al 24 maggio, non lavoriamo per pettinare le bambole, il nostro obiettivo è portare il Milan dove è sempre stato. Abbiamo attraversato momenti difficili, ora dobbiamo dimostrare che sono serviti". (ANSA).