Milan: Pioli, Paquetà sia più determinante

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Lucas Paquetà e Suso hanno perso il posto da titolare e non sono più incedibili per il Milan ma non ci sono offerte concrete per loro. Stefano Pioli cerca di stimolarli alla vigilia della gara con il Brescia: "Paquetà si convinca di essere un giocatore completo, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fa gol o lo fa fare. Ha nostalgia per il Brasile? Siamo concentrati su quello che stiamo facendo, tutti sono disponibili e partecipi poi è normale essere meno soddisfatto per chi gioca meno. Suso si sta allenando benissimo ed è disponibile.

Rodriguez al Fenerbahce? Mancano 8 giorni, non so cosa può succedere, la squadra deve rimanere concentrata e non dobbiamo perdere energie su cose che non possiamo controllare".

Chi sta scalando le gerarchie è Ante Rebic, autore della decisiva doppietta contro la Sampdoria: "Se la può giocare per un posto da titolare ma ho tante possibilità. Sono importanti i primi undici ma anche chi subentra. Siccome vogliamo migliorare e fare un girone di ritorno diverso dall'andata questi atteggiamenti vanno mantenuti, chi lavorerà così verrà chiamato in causa altrimenti farò altre scelte". (ANSA).