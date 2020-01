Anaci, piccoli gesti e aria migliora

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - L'Anaci, l'Associazione degli amministratori condominiali e immobiliari, in quello che concorda sia un anno critico sul versante smog, sottolinea che "con piccoli gesti si può contribuire tutti al miglioramento della qualità dell'aria" e propone un decalogo di consigli.

"Per evitare dispersioni di calore e ottimizzare al meglio l'uso dei riscaldamenti - sottolinea Leonardo Caruso, presidente dell'Anaci - basta osservare alcuni piccoli accorgimenti quotidiani che contribuiscono sensibilmente alla causa". In sintesi: installare un timer collegato alla caldaia; chiudere sempre le imposte dopo il tramonto; manutenzione degli impianti; para spifferi a tutte le finestre; controllare lo stato dei termosifoni; evitare ostacoli intorno o sopra i caloriferi; installare pannelli riflettenti/fogli per radiatori in alluminio tra muro e calorifero; per i camini chiudere la canna fumaria; impianti di riscaldamento a norma impianti innovativi; non lasciare le finestre aperte troppo a lungo.