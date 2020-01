Torna storica segretaria di Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - E' tornata al suo posto, dopo 6 anni, Marinella Brambilla, la storica segretaria, assistente e collaboratrice di Silvio Berlusconi. Da pochi giorni, scrive oggi il Corriere della Sera, ad Arcore a guidare il team della segreteria c'è lei, fedelissima del Cavaliere dall'inizio degli anni '80, quando ancora non c'era la politica nei pensieri di Berlusconi, quando gli uffici erano in via Rovani e la moglie dell'ex premier era Veronica Berlusconi, che a Marinella fu sempre vicina.

È tornata perché "l'ha chiamata e voluta al suo fianco lui, facendo felice anche la famiglia che della energica, onnipresente, attenta e super partes Marinella ha sempre avuto fiducia". Ma anche nel partito hanno accolto la notizia con soddisfazione.