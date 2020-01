Moda: una mostra e un libro celebrano Milano e il cappotto

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Un libro e una mostra fotografica, che si terrà il 28 gennaio presso la galleria Still di Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, celebrano Milano ed un capo, il cappotto, che fa parte della storia della città e della sua gente. "Il Giorno e la Notte", che raccoglie le opere originali dei fotografi Mattia Zoppellaro e Sha Ribeiro, nasce dall'incontro tra il brand made in Italy Paltò, e il magazine Perimetro che ha curato l'art direction del progetto.

Il testo nasce con una doppia cover, infatti si sviluppa lungo l'arco di un'intera giornata milanese, con le ore di luce descritte dallo sguardo di Ribeiro e quelle notturne da Zoppellaro, che hanno ritratto le storie di dieci ospiti che amano Milano: Antonio Moscogiuri, Carlo Antonelli, Antonio Diodato, Efisio Marras, Emiliano Salci, Gabriele Micalizzi, Isabella Potì, Martina Troni, Vinicio Marchioni e Woo Lee.

(ANSA).