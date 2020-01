Atalanta: ufficiale Czyborra, quattro anni di contratto

L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Lennart Czyborra dall'Heracles Almelo. Il laterale mancino tedesco, nato a Berlino il 3 maggio 1999, è costato circa 4 milioni di euro e ha firmato fino al 2024. Ieri l'arrivo e le visite mediche. Il sito ufficiale nerazzurro ne ricorda la militanza nelle giovanili fra Union Berlino, Herta Berlino, Energie Cottbus e Schalke 04, prima del passaggio all'Heracles nell'estate 2018.

In Olanda Lennart fa il suo esordio contro l'Ajax nella prima giornata dell'Eredivisie. Chiude il suo primo anno tra i professionisti con 20 presenze e due assist. Si conferma nella stagione in corso, giocando tutte le partite dell'Heracles, titolare in 20 su 21 gare. E arrivano anche i primi gol contro Groningen e Pec Zwolle, a cui si aggiungono altri tre assist".

Czyborra ha fatto la trafila nelle rappresentative dell'Olanda: "Nella U20 debutta nel novembre 2018 a Sassuolo segnando all'Italia la sua prima rete con la maglia della nazionale nel 3-3. Che avesse l'Italia nel destino lo si capì quel giorno, ora è pronto per questa nuova sfida. Benvenuto Lennart!", chiude il comunicato. (ANSA).