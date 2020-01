Mourinho gela l'Inter, Eriksen è fra i convocati

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Eriksen sarà convocato per la partita di domani sera contro il Norwich City". Le parole di José Mourinho, nella conferenza stampa che precede di un giorno la sfida casalinga per la 24/a giornata della Premier League, gela l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter, che immaginavano una chiusura repentina e positiva della trattativa per portare il centrocampista danese da Londra a Milano.

Invece... Invece, l'allenatore del 'triplete' nerazzurro 2010 non ha lasciato alcuna porta aperta, spiegando che "non ha visto il miglior Eriksen", negli ultimi tempi. "Saprei spiegare i motivi per i quali non gioca bene, non sono un idiota e conosco il calcio da una vita - ha aggiunto -. So che, in una situazione del genere, non si gioca al meglio, senza per questo voler colpevolizzare il giocatore".

Riferendosi all'Inter, Mourinho ha aggiunto: "Sono fiduciosi per il buon esito della trattativa? Allora sono pronti a farci un'offerta, ma ancora non l'hanno fatta. Se l'affare può concludersi in tempi brevi? Dovete chiedere all'Inter e al procuratore del giocatore. Mi sorprende vedere gente che rilascia certe dichiarazioni, pur ricoprendo ruoli di responsabilità". (ANSA).