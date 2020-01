Mamma accompagna figlio a comprare coca

(ANSA) - LECCO, 21 GEN - Una madre è stata sorpresa mentre aveva appena accompagnando in auto il figlio trentenne a comprare droga in una zona di spaccio a Dervio, centro della provincia di Lecco affacciato sul lago di Como. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia associata Alto Lario, la cui convenzione è stata perfezionata in questi giorni. I vigili di Dervio e Colico (Lecco), hanno trovato il trentenne con 7 grammi tra cocaina ed eroina poi hanno interrogato la donna che sulle prime ha negato, mostrandosi confusa, per poi ammettere che aveva appena accompagnato il figlio. L'operazione fa parte di una serie di indagini e sopralluoghi disposti in particolare dal sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, per dichiarare guerra allo spaccio nel settore nord della provincia di Lecco, a confine con quella di Sondrio, dove la popolazione è esasperata dal fenomeno.