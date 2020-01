Inter: Moses supera visite mediche, a breve ufficialità

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Victor Moses a breve sarà un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno nigeriano, in arrivo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni euro, ha svolto le visite mediche con ulteriori test fisici ad Appiano Gentile. A breve raggiungerà la sede del club nerazzurro, dove sono già presenti dei rappresentanti del suo entourage, per firmare il contratto che lo legherà all'Inter.

Moses è il secondo acquisto del mercato invernale nerazzurro dopo Ashley Young che sarà probabilmente convocato per la sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Cagliari. Una partita che fa registrare l'ennesima risposta positiva del pubblico interista. Allo stadio sono attesi 70 mila spettatori, con l'apertura anche del terzo anello rosso e del terzo anello verde. In campo, tra video ed iniziative volte a festeggiare il nuovo anno cinese, quello del topo, i giocatori indosseranno una maglia celebrativa del nuovo anno lunare: oltre ai nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e il pattern recante il tradizionale ''FU'', tipico messaggio di buona fortuna, in diversi stili di calligrafia cinese. (ANSA).