Inter: distorsione alla caviglia per Brozovic

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Marcelo Brozovic, uscito in stampelle dalla partita contro il Lecce, ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. È questo l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il croato questa mattina. È l'ennesimo infortunio a centrocampo per l'Inter di Antonio Conte che ha da poco recuperato Sensi e Barella. Nella trasferta di Lecce non erano stati convocati Vecino e Gagliardini, non al meglio. (ANSA).